Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Абсолютно беспомощная журналистка и ведущая»: Арбатова резко высказалась о Собчак 

Мира Маркина 1 час назад
«Собчак несет какую-то чухню»
Фото: @xenia_sobchak
Писательница Мария Арбатова крайне негативно высказалась в адрес Ксении Собчак.
По мнению Арбатовой, Собчак просто повезло родиться в знаменитой семье:

«Меня сдерживает то, что я знала ее папу. Знаю ее маму, которую нежно люблю. А Ксюша — женщина, которая шустро эксплуатирует свою фамилию. Я считаю ее абсолютно беспомощной журналисткой и ведущей. Она даже не готовится к программе, просто несет какую-то чухню. Ксения кажется мне человеком циничным и глубоко непрофессиональным. Она «переобувается» каждые пять минут. Репутация создается на протяжении всей жизни, а уничтожается одной минутой. Она для меня девочка, которая ничем не примечательная, кроме родословной»,

— заявила писательница в эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
При этом Арбатова отметила, что не следит за жизнью Собчак:

«Я могу криво улыбнуться, когда слышу, что они на катафалке через всю Москву едут, но я не поклонница театрального дарования ее мужа. У нее особого дарования я также не вижу».

В рамках шоу публицист также резко высказалась о Марате Башарове:

«Башаров — мерзавец, уголовник, преступник. Я сходила на кучу программ по поводу Архаровой, но она почему-то не подала на него в суд. Это ужасно, она ведь выросла не на помойке, могла бы немножко поуважать себя. Башаров — абсолютный антигерой».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоСобчак раскрыла подробности развода с Виторганом.
Видео дня. Как сегодня выглядят дети рано погибших звезд
Женский форум 2
Звёзды , Мария Арбатова , Ксения Собчак , Марат Башаров , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Украинка дразнит подписчиков
Украинка дразнит подписчиков
Олег Майами отказался от свадьбы с Айзой
Олег Майами отказался от свадьбы с Айзой
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
6 причин сохранять кофейную гущу
05:23
6 причин сохранять кофейную гущу
Дом и сад
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
03:08
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
Звёзды Любовь
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
04:32
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
Звёзды
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
04:07
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
Еда Здоровье
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
06:00
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение