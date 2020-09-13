«Собчак несет какую-то чухню»

«Меня сдерживает то, что я знала ее папу. Знаю ее маму, которую нежно люблю. А Ксюша — женщина, которая шустро эксплуатирует свою фамилию. Я считаю ее абсолютно беспомощной журналисткой и ведущей. Она даже не готовится к программе, просто несет какую-то чухню. Ксения кажется мне человеком циничным и глубоко непрофессиональным. Она «переобувается» каждые пять минут. Репутация создается на протяжении всей жизни, а уничтожается одной минутой. Она для меня девочка, которая ничем не примечательная, кроме родословной»,