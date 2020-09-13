«Собчак несет какую-то чухню»

«Меня сдерживает то, что я знала ее папу. Знаю ее маму, которую нежно люблю. А Ксюша — женщина, которая шустро эксплуатирует свою фамилию. Я считаю ее абсолютно беспомощной журналисткой и ведущей. Она даже не готовится к программе, просто несет какую-то чухню. Ксения кажется мне человеком циничным и глубоко непрофессиональным. Она «переобувается» каждые пять минут. Репутация создается на протяжении всей жизни, а уничтожается одной минутой. Она для меня девочка, которая ничем не примечательная, кроме родословной»,
«Я могу криво улыбнуться, когда слышу, что они на катафалке через всю Москву едут, но я не поклонница театрального дарования ее мужа. У нее особого дарования я также не вижу».
«Башаров — мерзавец, уголовник, преступник. Я сходила на кучу программ по поводу Архаровой, но она почему-то не подала на него в суд. Это ужасно, она ведь выросла не на помойке, могла бы немножко поуважать себя. Башаров — абсолютный антигерой».