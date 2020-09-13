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«Это отвратительно»: подписчики осудили Рудову за неумелый тверк на свадьбе 

WMJ.ru и ещё 1 2 часа назад
Актриса опубликовала видео танца в своем блоге и нарвалась на жесткую критику
12 сентября 37-летняя актриса Наталья Рудова посетила свадьбу друзей, после чего опубликовала в своем Instagram видео, на котором танцует на банкете. Девушка исполнила популярный танец тверк, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер.
Актриса слегка задрала и без того короткое платье (точь в точь как у Анастасии Решетовой), согнула колени и попробовала исполнить танец, насмешив подруг и гостей праздника.
Тверк получился далеко не соблазнительным — скорее всего, Рудова посчитала его смешным и решила развлечь аудиторию своего Instagram. Но подписчики звезды совсем не оценили ее поступка и чувство юмора. Некоторые сочли танец неуместным, другие и вовсе назвали его отвратительным. Припомнили актрисе и недетский возраст, и незамужний статус.

«Когда срочно хочешь замуж», «Это что за конвульсии?», «Для такой красивой девушки это очень вульгарно и пошло», «Не знает как уже себя кому-нибудь навязать», «И думает что это прикольно? Это отвратительно»

— пишут в комментариях под видео пользователи Сети.
Это не первый раз, когда Наталья Рудова демонстрирует подписчикам свои танцевальные способности. Недавно актриса показала, как в лучах светомузыки пляшет лезгинку в ультра-мини.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Наталья Рудова
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