Актриса опубликовала видео танца в своем блоге и нарвалась на жесткую критику

12 сентября 37-летняя актриса Наталья Рудова посетила свадьбу друзей, после чего опубликовала в своем Instagram видео, на котором танцует на банкете. Девушка исполнила популярный танец тверк, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер.

Актриса слегка задрала и без того короткое платье (точь в точь как у Анастасии Решетовой ), согнула колени и попробовала исполнить танец, насмешив подруг и гостей праздника.

Тверк получился далеко не соблазнительным — скорее всего, Рудова посчитала его смешным и решила развлечь аудиторию своего Instagram. Но подписчики звезды совсем не оценили ее поступка и чувство юмора. Некоторые сочли танец неуместным, другие и вовсе назвали его отвратительным. Припомнили актрисе и недетский возраст, и незамужний статус.

«Когда срочно хочешь замуж», «Это что за конвульсии?», «Для такой красивой девушки это очень вульгарно и пошло», «Не знает как уже себя кому-нибудь навязать», «И думает что это прикольно? Это отвратительно»

— пишут в комментариях под видео пользователи Сети.

Это не первый раз, когда Наталья Рудова демонстрирует подписчикам свои танцевальные способности. Недавно актриса показала, как в лучах светомузыки пляшет лезгинку в ультра-мини.