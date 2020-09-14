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Седокова в ярком топе оголила грудь 

Teleprogramma.pro и ещё 6 2 часа назад
Седокова в ярком топе оголила грудь
Фото: Teleprogramma.pro
Баскетболист Янис Тимма позвал Анну Седокову под венец летом этого года. Сейчас она готовится к свадебной церемонии, но при этом не забывает побаловать поклонников откровенными снимками. В своем Instagram певица опубликовала очередное пикантное фото, показав свои шикарные формы.
@annasedokova
Седокова запечатлелась в коротком топе с пышными рукавами. Ярко-желтый оттенок ткани, украшенный крупными синими цветами, подчеркнул знойный загар певицы. Тесемками топа на линии пресса поп-дива сделала акцент на плоском животе, а в глубоком вырезе показала объемную грудь. Дополнили такой наряд светло-голубые джинсы.

«Как жених-то позволил только?!», «С каждым разом все откровеннее», «Провокация засчитана», «Эта девочка на миллион», «Осталось только голышом», — отметили фанаты.

Некоторое время назад Седокова решила сменить имидж. Певица отрезала локоны и перекрасила их в другой цвет. Теперь она стала эффектной шатенкой. К слову, изменения во внешности сделала и подруга Павла Прилучного Мирослава Карпович. Актриса превратилась из жгучей брюнетки в эффектную блондинку.
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Звёзды , Анна Седокова , Янис Тимма , Мирослава Карпович
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