Седокова в ярком топе оголила грудь 

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Баскетболист Янис Тимма позвал Анну Седокову под венец летом этого года. Сейчас она готовится к свадебной церемонии, но при этом не забывает побаловать поклонников откровенными снимками. В своем Instagram певица опубликовала очередное пикантное фото, показав свои шикарные формы.

@annasedokova

Седокова запечатлелась в коротком топе с пышными рукавами. Ярко-желтый оттенок ткани, украшенный крупными синими цветами, подчеркнул знойный загар певицы. Тесемками топа на линии пресса поп-дива сделала акцент на плоском животе, а в глубоком вырезе показала объемную грудь. Дополнили такой наряд светло-голубые джинсы.

«Как жених-то позволил только?!», «С каждым разом все откровеннее», «Провокация засчитана», «Эта девочка на миллион», «Осталось только голышом», — отметили фанаты.