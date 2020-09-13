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«Катафалк — отработанная тема»: Собчак и Богомолов готовят сюрприз на свою ситцевую свадьбу 

Teleprogramma.pro и ещё 6 2 часа назад
«Катафалк — отработанная тема»
Фото: Teleprogramma.pro
Режиссер Константин Богомолов, который год назад взял в жены светскую львицу Ксению Собчак, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что они готовят с женой сюрприз на свою ситцевую свадьбу. При этом звезды пока не раскрывают всех подробностей.
Журналисты стали интересоваться, будет ли очередной заезд на катафалке или, например, ужин на кладбище, на что Богомолов кратко ответил:

«Катафалк — отработанная тема».

Собирается на ситцевую свадьбу друзей и поп-король Филипп Киркоров. Причем он пообещал дорогой подарок Собчак и Богомолову.

«Пусть Ксения озвучит вишлист. Сейчас так модно. Это правильно. Я выбираю что-нибудь подороже, как на свадьбе Светланы Бондарчук. Там подарил картину за 15 тысяч евро»,

— заявил Киркоров.
Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов стали мужем и женой 13 сентября 2019 года. При этом в ЗАГС они приехала на катафалке, чем смутили многих гостей.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Светлана Бондарчук , Константин Богомолов , Ксения Собчак , НТВ
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