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Певица решила переехать в США к незнакомому жениху 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Певица решила переехать в США к незнакомому жениху
Фото: Lenta.ru
62-летняя российская певица Ольга Зарубина решила переехать в США к будущему мужу. Об этом пишет StarHit.
Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» рассказала изданию, что познакомилась с женихом в соцсетях, но никогда не общалась с ним вживую. Имя избранника она сохранила в тайне, указав лишь, что «он тоже артист» и трепетно к ней относится.
Тем не менее, уже трижды побывавшая в браке Зарубина с осторожностью высказалась о возможном замужестве. «Во-первых, я должна буду иметь личное пространство. И второй критерий, наиболее важный для меня — доброта. Потому что злых людей я в своей жизни повидала много, мне хватило», — пояснила она.
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Звёзды , Другое , Ольга Зарубина , StarHit
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