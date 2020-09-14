Певица решила переехать в США к незнакомому жениху 

62-летняя российская певица Ольга Зарубина решила переехать в США к будущему мужу. Об этом пишет StarHit.

Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» рассказала изданию, что познакомилась с женихом в соцсетях, но никогда не общалась с ним вживую. Имя избранника она сохранила в тайне, указав лишь, что «он тоже артист» и трепетно к ней относится.

Тем не менее, уже трижды побывавшая в браке Зарубина с осторожностью высказалась о возможном замужестве. «Во-первых, я должна буду иметь личное пространство. И второй критерий, наиболее важный для меня — доброта. Потому что злых людей я в своей жизни повидала много, мне хватило», — пояснила она.