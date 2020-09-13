Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Любовь Толкалина готовится к свадьбе с британским композитором Саймоном Бассом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Любовь Толкалина готовится к свадьбе
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Любовь Толкалина поймала букет невесты на свадьбе своей дочери от режиссера Егора Кончаловского Марии Михалковой-Кончаловской. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ звезда заявила, что счастлива за наследницу.
Кадр из программы "Ты не поверишь!"
Толкалина собралась замуж за Саймона Басса

«Я самая высокая, поэтому, наверное, поймала букет невесты. Когда буду выходить сама замуж, то сошью себе красивое платье».

Интересно, что возлюбленный Толкалиной 54-летний британский композитор Саймон Басс также посетил свадьбу наследницы Толкалиной. Мужчина активно общался со всеми гостями праздника. Правда, пока Толкалину замуж он не звал, но она верит, что это рано или поздно произойдет.
Напомним, что Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались много лет назад. При этом они сохранили добрые отношения. К примеру, на свадьбе своей дочери звезды мило общались друг с другом. Толкалина даже вручила бывшему мужу лепестки роз, чтобы он поздравил молодоженов.
Видео дня. Как сегодня выглядят дети рано погибших звезд
Teleprogramma.pro: последние новости
Снова завидный холостяк: Евгений Папунаишвили расстался с итальянской женой Снова завидный холостяк: Евгений Папунаишвили расстался с итальянской женой «Это слишком горячо»: Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом «Это слишком горячо»: Горбань обнажилась на пляже, блеснув пышным бюстом «Хочу переехать во Францию, в Париж»: дочь Анастасии Волочковой собирается покинуть Россию «Хочу переехать во Францию, в Париж»: дочь Анастасии Волочковой собирается покинуть Россию
Женский форум
Звёзды , Любовь Толкалина , Егор Кончаловский , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наташа Королева высказалась об измене Тарзана
Наташа Королева высказалась об измене Тарзана
«Я тебя кастрирую!»
«Я тебя кастрирую!»
«Прошел через все круги ада»
«Прошел через все круги ада»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
6 причин сохранять кофейную гущу
05:23
6 причин сохранять кофейную гущу
Дом и сад
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
03:08
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
Звёзды Любовь
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
04:32
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
Звёзды
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
04:07
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
Еда Здоровье
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
06:00
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение