Любовь Толкалина готовится к свадьбе

Актриса Любовь Толкалина поймала букет невесты на свадьбе своей дочери от режиссера Егора Кончаловского Марии Михалковой-Кончаловской. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ звезда заявила, что счастлива за наследницу.

Кадр из программы "Ты не поверишь!"

Толкалина собралась замуж за Саймона Басса

«Я самая высокая, поэтому, наверное, поймала букет невесты. Когда буду выходить сама замуж, то сошью себе красивое платье».

Интересно, что возлюбленный Толкалиной 54-летний британский композитор Саймон Басс также посетил свадьбу наследницы Толкалиной. Мужчина активно общался со всеми гостями праздника. Правда, пока Толкалину замуж он не звал, но она верит, что это рано или поздно произойдет.

Напомним, что Любовь Толкалина и Егор Кончаловский расстались много лет назад. При этом они сохранили добрые отношения. К примеру, на свадьбе своей дочери звезды мило общались друг с другом. Толкалина даже вручила бывшему мужу лепестки роз, чтобы он поздравил молодоженов.