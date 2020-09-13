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«Стонет, как раненая волчица!» Жена Гогена Солнцева посещает курсы секс-этикета 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«Стонет, как раненая волчица!»
Фото: ИД "Собеседник"
Как выяснил Sobesednuk.ru, пожилая супруга Гогена Солнцева Екатерина Терешкович своему мужу скучать не дает. После того как пенсионерка записалась на курсы сексуального этикета, Гоген в восторге: в постели Катя творит настоящие чудеса!

— Наша сексуальная жизнь с Катей похожа на американские горки, — говорит Гоген. — Порой у нас не бывает с ней секса по несколько недель. Когда она лежит в стельку пьяная, какой тут интим? Но бывают периоды, когда мы не вылазим из постели.

Курсы сексуального этикета Екатерина нашла сама в интернете. Когда она сообщила Гогену о своем желании обучаться тонкостям секса, Солнцев даже растерялся.

— Я хотел составить Кате компанию, потому что она волновалась! — говорит Гоген. — Но мне категорически запретили появляться вместе с ней. После первого занятия вернулась домой обескураженная. Говорит: «Я, оказывается, многого не знала раньше!» Первое правило, которому научили Катю, — всегда говорить о своих желаниях. До этого я у нее спрашивал: «Тебе хорошо, милая?» Она лишь кивала. А на курсах ей рассказали, что мужчина не может читать женские мысли, поэтому ему нужно подсказывать, что вы хотите попробовать.

Также на курсах Терешкович рассказали о пользе женской мастурбации. Катя наивно полагала, что это — прерогатива мужчин. Оказалось, что не так.

— Педагог ей посоветовала мастурбировать чаще, — улыбается Солнцев. — Сказала, что, согласно исследованиям ученых, женщины, которые регулярно мастурбируют, испытывают гораздо более яркие оргазмы. Я сначала в это не поверил. Думал, что таким образом Катя хочет меня оставить «голодным». Но нет! Залез в интернет, оказывается, все правда! Так что теперь Катюха и себя удовлетворяет, и меня потом.

Впрочем, есть в учебе Кати и моменты, которые не слишком радуют Гогена. По его словам, во время плотских утех она начала истошно кричать.

— Ее крики меня уже сводят с ума, — кипятится Солнцев. — На курсах Кате сообщили, что не нужно бояться быть громкой во время полового акта. Теперь она кричит и стонет, как раненая волчица! Я ей уже сказал: «Катя, прекращай орать! Скоро нам с тобой соседи устроят темную!» Мы же живем в многоквартирном доме с картонными перегородками. Здесь каждый шаг слышат! А она ни в какую! Что теперь делать, не пойму!

5 секс-правил от Терешкович
  • Целуйтесь чаще!
  • Покупайте сексуальное белье не только для себя, но и для партнера.
  • Смело инициируйте новый секс. Намекать на близость должен не только мужчина.
  • Забудьте про брезгливость. Доказано: мужская сперма полезна для женского организма.
  • Во время интима забудьте о всех переживаниях и проблемах.
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Звёзды , Екатерина Терешкович
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