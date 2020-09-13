— Наша сексуальная жизнь с Катей похожа на американские горки, — говорит Гоген. — Порой у нас не бывает с ней секса по несколько недель. Когда она лежит в стельку пьяная, какой тут интим? Но бывают периоды, когда мы не вылазим из постели.
— Я хотел составить Кате компанию, потому что она волновалась! — говорит Гоген. — Но мне категорически запретили появляться вместе с ней. После первого занятия вернулась домой обескураженная. Говорит: «Я, оказывается, многого не знала раньше!» Первое правило, которому научили Катю, — всегда говорить о своих желаниях. До этого я у нее спрашивал: «Тебе хорошо, милая?» Она лишь кивала. А на курсах ей рассказали, что мужчина не может читать женские мысли, поэтому ему нужно подсказывать, что вы хотите попробовать.
— Педагог ей посоветовала мастурбировать чаще, — улыбается Солнцев. — Сказала, что, согласно исследованиям ученых, женщины, которые регулярно мастурбируют, испытывают гораздо более яркие оргазмы. Я сначала в это не поверил. Думал, что таким образом Катя хочет меня оставить «голодным». Но нет! Залез в интернет, оказывается, все правда! Так что теперь Катюха и себя удовлетворяет, и меня потом.
— Ее крики меня уже сводят с ума, — кипятится Солнцев. — На курсах Кате сообщили, что не нужно бояться быть громкой во время полового акта. Теперь она кричит и стонет, как раненая волчица! Я ей уже сказал: «Катя, прекращай орать! Скоро нам с тобой соседи устроят темную!» Мы же живем в многоквартирном доме с картонными перегородками. Здесь каждый шаг слышат! А она ни в какую! Что теперь делать, не пойму!
- Целуйтесь чаще!
- Покупайте сексуальное белье не только для себя, но и для партнера.
- Смело инициируйте новый секс. Намекать на близость должен не только мужчина.
- Забудьте про брезгливость. Доказано: мужская сперма полезна для женского организма.
- Во время интима забудьте о всех переживаниях и проблемах.