"Нша сексуальная жизнь с Катей похожа на американские горки. Порой у нас не бывает с ней секса по несколько недель. Когда она лежит в стельку пьяная, какой тут интим? Но бывают периоды, когда мы не вылезаем из постели",
"Я хотел составить Кате компанию, потому что она волновалась! — говорит Гоген. Но мне категорически запретили появляться вместе с ней. После первого занятия вернулась домой обескураженная. Говорит: «Я, оказывается, многого не знала раньше!» Первое правило, которому научили Катю, — всегда говорить о своих желаниях. До этого я у нее спрашивал: «Тебе хорошо, милая?» Она лишь кивала. А на курсах ей рассказали, что мужчина не может читать женские мысли, поэтому ему нужно подсказывать, что вы хотите попробовать".
"Педагог ей посоветовала мастурбировать чаще. Сказала, что, согласно исследованиям ученых, женщины, которые регулярно мастурбируют, испытывают гораздо более яркие оргазмы. Я сначала в это не поверил. Думал, что таким образом Катя хочет меня оставить «голодным». Но нет! Залез в интернет, оказывается, все правда! Так что теперь Катюха и себя удовлетворяет, и меня потом".
"Ее крики меня уже сводят с ума. На курсах Кате сообщили, что не нужно бояться быть громкой во время полового акта. Теперь она кричит и стонет, как раненая волчица! Я ей уже сказал: «Катя, прекращай орать! Скоро нам с тобой соседи устроят темную!» Мы же живем в многоквартирном доме с картонными перегородками. Здесь каждый шаг слышат! А она ни в какую! Что теперь делать, не пойму!".