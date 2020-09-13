«Стонет, как раненая волчица!»

Пожилая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович старается как можно чаще удивлять мужа в постели. Не так давно женщина записалась на курсы секс-этикета. Об этом сообщает "Собеседник".

"Нша сексуальная жизнь с Катей похожа на американские горки. Порой у нас не бывает с ней секса по несколько недель. Когда она лежит в стельку пьяная, какой тут интим? Но бывают периоды, когда мы не вылезаем из постели",

— признается Солнцев.

Гоген также рассказал, что узнав о намерении Екатерины посетить данные курсы, он растерялся:

"Я хотел составить Кате компанию, потому что она волновалась! — говорит Гоген. Но мне категорически запретили появляться вместе с ней. После первого занятия вернулась домой обескураженная. Говорит: «Я, оказывается, многого не знала раньше!» Первое правило, которому научили Катю, — всегда говорить о своих желаниях. До этого я у нее спрашивал: «Тебе хорошо, милая?» Она лишь кивала. А на курсах ей рассказали, что мужчина не может читать женские мысли, поэтому ему нужно подсказывать, что вы хотите попробовать".

На курсах Терешкович также узнала о пользе женской мастурбации. Долгое время она полагала, что это занятие исключительно для мужчин:

"Педагог ей посоветовала мастурбировать чаще. Сказала, что, согласно исследованиям ученых, женщины, которые регулярно мастурбируют, испытывают гораздо более яркие оргазмы. Я сначала в это не поверил. Думал, что таким образом Катя хочет меня оставить «голодным». Но нет! Залез в интернет, оказывается, все правда! Так что теперь Катюха и себя удовлетворяет, и меня потом".

Однако есть в занятиях Екатерины моменты, которые не устраивают Гогена. Например, ему не нравится, что она издает слишком громкие звуки во время секса: