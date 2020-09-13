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Павел Прилучный поселился с Мирославой Карпович в новом четырехэтажном доме с бассейном 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Прилучный поселился с Карпович в новом особняке
Фото: Teleprogramma.pro
Один из коллег актера Павла Прилучного сообщил, что «Мажор» поселился в шикарном четырехэтажном доме с бассейном вместе со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Особняк находится недалеко от поселка «Трувиль», где он ранее жил со своей семьей. По этой причине актер со своей новой пассией решили пропустить сочинский «Кинотавр». Они обживаются в новом доме.
Как отметил коллега Прилучного, в коттедже пока практически нет мебели. В этот дом актера с Карпович пустили пожить друзья. Речи о покупке особняка не идет, потому что Прилучный весь в кредитах. Он пока не может продать особняк, в котором жил с бывшей женой актрисой Агатой Муцениеце.
Кстати, старый дом Прилучного выставлен на торги. Коттедж, как выяснилось, находится в залоге. Его стоимость примерно 180 миллионов рублей. Прилучному надо погасить еще 70 миллионов, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Павел Прилучный развелся несколько месяцев назад с женой Агатой Муцениеце. У них двое общих детей. Вскоре после развода он уехал отдыхать в Крым с Мирославой Карпович.
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Звёзды , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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