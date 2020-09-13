Прилучный поселился с Карпович в новом особняке

Один из коллег актера Павла Прилучного сообщил, что «Мажор» поселился в шикарном четырехэтажном доме с бассейном вместе со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович . Особняк находится недалеко от поселка «Трувиль», где он ранее жил со своей семьей. По этой причине актер со своей новой пассией решили пропустить сочинский «Кинотавр». Они обживаются в новом доме.

Как отметил коллега Прилучного, в коттедже пока практически нет мебели. В этот дом актера с Карпович пустили пожить друзья. Речи о покупке особняка не идет, потому что Прилучный весь в кредитах. Он пока не может продать особняк, в котором жил с бывшей женой актрисой Агатой Муцениеце

Кстати, старый дом Прилучного выставлен на торги. Коттедж, как выяснилось, находится в залоге. Его стоимость примерно 180 миллионов рублей. Прилучному надо погасить еще 70 миллионов, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Павел Прилучный развелся несколько месяцев назад с женой Агатой Муцениеце. У них двое общих детей. Вскоре после развода он уехал отдыхать в Крым с Мирославой Карпович.