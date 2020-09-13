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Хореограф Евгений Папунаишвили расстался с женой 

WMJ.ru и ещё 4 16 минут назад
Папунаишвили расстался с женой
Фото: WMJ.ru
Отношения двукратного победителя проекта «Танцы со звездами» не выдержали проверку на прочность.
38-летний хореограф Евгений Папунаишвили и итальянская стилистка Салима Бижабер не смогли сохранить брак. Как оказалось, их отношения уже давно ухудшились, хотя поклонники танцора до последнего момента не подозревали о печальном расставании. Близкие друзья Евгения подтвердили, что между супругами «пробежала черная кошка» и рассказали журналу «СтарХит», что хореограф с весны не виделся с женой и маленькой дочкой Софией.
@e_papunaishvili
Ранее пара регулярно выкладывала в Instagram трогательные совместные снимки, однако теперь в микроблоге Евгения можно увидеть только его любимую дочь.
Роман с Салимой Бижабер стремительно закрутился несколько лет назад, но, похоже, что потухшее пламя уже невозможно разжечь снова. Ранее Евгений Папунаишвили признал, что оба они «невероятно эмоциональные люди», что приносило в семейную жизнь и радости, и ссоры:

«Я очень неконфликтный, даже спокойный. У жены темперамент покруче. Когда мы вместе чему-то радуемся, эмоции зашкаливают. От счастья, мне кажется, окна трескаются, паркет ломается. Но случаются и конфликты — мы же живые люди».

Напомним, что Евгений Папунаишвили и Салима Бижабер сыграли свадьбу в июне 2017 года спустя несколько месяцев после знакомства. Предложение руки и сердца Евгений сделал очень романтично: встал на одно колено перед возлюбленной на футбольном поле в перерыве матча между командами ЦСКА и «Арсенал». Еще 5 месяцев спустя у пары родилась дочь.
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Звёзды , Евгений Папунаишвили , ЦСКА , StarHit
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