Папунаишвили расстался с женой

Отношения двукратного победителя проекта «Танцы со звездами» не выдержали проверку на прочность.

38-летний хореограф Евгений Папунаишвили и итальянская стилистка Салима Бижабер не смогли сохранить брак. Как оказалось, их отношения уже давно ухудшились, хотя поклонники танцора до последнего момента не подозревали о печальном расставании. Близкие друзья Евгения подтвердили, что между супругами «пробежала черная кошка» и рассказали журналу «СтарХит», что хореограф с весны не виделся с женой и маленькой дочкой Софией.

@e_papunaishvili

Ранее пара регулярно выкладывала в Instagram трогательные совместные снимки, однако теперь в микроблоге Евгения можно увидеть только его любимую дочь.

Роман с Салимой Бижабер стремительно закрутился несколько лет назад, но, похоже, что потухшее пламя уже невозможно разжечь снова. Ранее Евгений Папунаишвили признал, что оба они «невероятно эмоциональные люди», что приносило в семейную жизнь и радости, и ссоры:

«Я очень неконфликтный, даже спокойный. У жены темперамент покруче. Когда мы вместе чему-то радуемся, эмоции зашкаливают. От счастья, мне кажется, окна трескаются, паркет ломается. Но случаются и конфликты — мы же живые люди».