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Прилучный поселился с Карпович в четырехэтажном особняке 

Мира Маркина 47 минут назад
Прилучный поселился с Карпович в роскошном особняке
Фото: @m1r0slava_karpovich
Павел Прилучный поселился со своей новой пассией Мирославой Карпович в роскошном четырехэтажном особняке. Об этом рассказал коллега актера.
Коттедж находится неподалеку от поселка "Трувиль", где ранее Прилучный проживал со своей семьей. Актер и его возлюбленная пропустили сочинский "Кинотавр", потому что в данный момент они обустраивают новый дом.
По словам инсайдера, в коттедже почти нет мебели. В этот дом Прилучного и Карпович пустили друзья. Актер не может себе позволить купить особняк, поскольку сейчас расплачивается с кредитами. Кроме того, сейчас Павел не может продать дом, в котором жил с бывшей супругой Агатой Муцениеце.
Дело в том, что старый коттедж находится в залоге. Его стоимость примерно 180 миллионов рублей. Прилучному надо погасить еще 70 миллионов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Муцениеце вспомнила измены Прилучного.
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