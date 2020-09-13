Прилучный поселился с Карпович в роскошном особняке

Коттедж находится неподалеку от поселка "Трувиль", где ранее Прилучный проживал со своей семьей. Актер и его возлюбленная пропустили сочинский "Кинотавр", потому что в данный момент они обустраивают новый дом.

По словам инсайдера, в коттедже почти нет мебели. В этот дом Прилучного и Карпович пустили друзья. Актер не может себе позволить купить особняк, поскольку сейчас расплачивается с кредитами. Кроме того, сейчас Павел не может продать дом, в котором жил с бывшей супругой Агатой Муцениеце

Дело в том, что старый коттедж находится в залоге. Его стоимость примерно 180 миллионов рублей. Прилучному надо погасить еще 70 миллионов.