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Заворотнюк вышла на связь с поклонниками после затяжного молчания 

Мира Маркина 40 минут назад
Заворотнюк прервала затяжное молчание
Фото: @a_zavorotnyuk
Анастасия Заворотнюк прервала молчание и впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками.
В своем Instagram звезда ситкома "Моя прекрасная няня" похвасталась подарком от дочки Милы на годовщину их с Петром Чернышевым свадьбы.

«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество»,

— подписала пост Анастасия, поделившись рисунками ребенка.
Пост звезды, которая уже больше года борется с онкологией, собрал более 300 комментариев. Подписчики актрисы поздравили ее с годовщиной и пожелали крепкого здоровья:

"Настенька, мы все очень ждём вашего выздоровления и скорейшей встречи. Мы вас очень любим, переживаем и поддерживаем! таких как вы, больше нет и не будет"

"Настенька…наша любимая и родная! Поздравляю с годовщиной свадьбы! Вы самые лучшие! Здоровья Вам"

"Самый ценный подарок! Очень красиво! Оставайтесь такими же счастливыми и красивыми, берегите себя и Вашу семью!)".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Заворотнюк ждет результатов теста.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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