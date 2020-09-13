Заворотнюк прервала затяжное молчание

Анастасия Заворотнюк прервала молчание и впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками.
В своем Instagram звезда ситкома "Моя прекрасная няня" похвасталась подарком от дочки Милы на годовщину их с Петром Чернышевым свадьбы.
«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество»,
— подписала пост Анастасия, поделившись рисунками ребенка.
Пост звезды, которая уже больше года борется с онкологией, собрал более 300 комментариев. Подписчики актрисы поздравили ее с годовщиной и пожелали крепкого здоровья:
"Настенька, мы все очень ждём вашего выздоровления и скорейшей встречи. Мы вас очень любим, переживаем и поддерживаем! таких как вы, больше нет и не будет"
"Настенька…наша любимая и родная! Поздравляю с годовщиной свадьбы! Вы самые лучшие! Здоровья Вам"
"Самый ценный подарок! Очень красиво! Оставайтесь такими же счастливыми и красивыми, берегите себя и Вашу семью!)".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Заворотнюк ждет результатов теста.