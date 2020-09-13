Вопреки предположениям о том, что статус и связи помогут актеру Михаилу Ефремову избежать тюремного срока, его признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам лишения свободы. В разное время многие отечественные артисты и продюсеры также имели проблемы с законом, попадая в заключение за различные преступления — от валютных махинаций до убийств. «Газета.Ru» вспоминает советских и российских знаменитостей, которые привлекались к уголовной ответственности.

В марте 1994 года у звезды фильмов «Офицеры» и «Разные судьбы» Георгия Юматова умерла любимая собака. Дворник Мадатов, который помогал хоронить питомца, сильно разозлил артиста, заявив, что в Великой Отечественной войне должна была победить Германия. Оскорбленный бывший фронтовик, который к тому же был нетрезв, не мог слушать настойчивые высказывания собеседника и застрелил его из охотничьего ружья. Артиста судили по статье 103 УК РСФСР (» Умышленное убийство»), предусматривающей лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Просидев несколько месяцев в тюрьме, Юматов как фронтовик попал под амнистию к 50-летию Победы, и в 1995 году его дело закрыли.

Николай Годовиков

После съемок в фильме «Белое солнце пустыни» Николай Годовиков пошел служить в армию. Вернувшись домой, исполнитель роли молодого красноармейца Петрухи не смог устроиться на работу и в 1979 году попал в тюрьму за тунеядство. За решеткой Годовиков находился под защитой авторитетов, поэтому первая отсидка прошла спокойно. В марте 1980-го актера направили в Приозерск на целлюлозно-бумажный комбинат, но уже в июле он снова был осужден — в этот раз за кражу, на четыре года лишения свободы.

Юрий Айзеншпис

В конце 1960-х продюсер группы «Кино» и Димы Билана Юрий Айзеншпис начал всерьез заниматься валютными операциями. В итоге из-за махинаций с продажей золота и спекуляции в особо крупных размерах его осудили и отправили за решетку.

«17 лет тюрьмы — слишком тяжелое наказание за ошибки молодости»,

— говорил Айзеншпис в одном из интервью.

Впервые продюсера задержали в подъезде его дома 7 января 1970 года. После выгодной продажи золота у него изъяли огромную для тех времен сумму — более 15,5 тыс. рублей, $7,6 тыс., а также дорогостоящую импортную технику. За валютные махинации Айзеншписа приговорили к десяти годам лишения свободы. После семи лет заключения он вышел по УДО, но вскоре снова был осужден за спекуляцию на восемь лет. Окончательно освободился Юрий лишь в 1987-м.

Валентина Малявина

Звезда фильма «Иваново детство» Валентина Малявина дважды выходила замуж, а последний брак с актером Станиславом Жданько был гражданским. Из-за неудач в карьере мужчина начал злоупотреблять алкоголем в компании жены. Один из таких вечеров стал роковым: Жданько нашли с ножом в сердце. Сначала причиной смерти актера посчитали самоубийство, но спустя пять лет дело пересмотрели. В результате Малявину признали виновной и осудили на девять лет лишения свободы. Сама артистка до последнего отрицала свою вину. После пяти лет тюрьмы она была освобождена по амнистии по Указу Президиума Верховного Совета СССР.

Владимир Долинский

Актер Владимир Долинский, сыгравший роли в сотне фильмов и сериалов, в 1973 году был осужден за валютные махинации. В те времена обмен долларов на рубли считался преступлением, за которое артист в общей сложности провел в заключении почти пять лет. После выхода из тюрьмы в 1977 году Долинский больше никогда не преступал закон. Комментируя смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, он заявил РИА «Новости», что артисту будет очень тяжело в тюрьме.

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! Он просто не выйдет из тюрьмы»,

— сказал Долинский.

Он предположил, что Ефремов не переживет тюрьмы из-за проблем с печенью, почками и нервной системой.

Сергей Шевкуненко

Сын директора «Второго творческого объединения» киностудии «Мосфильм» и ассистентки режиссера Сергей Шевкуненко был известным актером-ребенком. Он сыграл Мишу Полякова в «Кортике» и «Бронзовой птице», а также снялся в успешном фильме «Пропавшая экспедиция». Кинематографисты видели в Шевкуненко потенциал, но его актерская карьера оборвалась в возрасте 16 лет. После восьмого класса парень начал вести разгульный образ жизни, не хотел учиться и получил первый срок за жестокое избиение прохожего. Он пробыл в детской исправительно-трудовой колонии год, получил среднее образование и начал работать осветителем на «Мосфильме».

За кражу со взломом в буфете киностудии Шевкуненко осудили на четыре года тюрьмы, но он был условно-досрочно освобожден через год. Затем он организовал группировку из школьников, с которыми грабил магазины и квартиры. Также экс-артиста проверяли на причастность к убийству подруги его матери — заслуженной артистки РСФСР Зои Федоровой, но вину доказать не удалось, и преступление осталось нераскрытым. Из 35 лет жизни 14,5 он провел в местах лишения свободы за грабежи и хранение оружия, наркотиков и краденых икон.

Благодаря лидерским качествам Шевкуненко организовал «Мосфильмовскую ОПГ», которая следила за несколькими точками на Мосфильмовской улице. В криминальном мире у него было прозвище Артист (и Шеф). В 1995 году Шевкуненко и его мать погибли от пуль наемного убийцы.

Паша Техник (Паша Ивлев)

Эпатажный хип-хоп-исполнитель и лидер группы Kunteynir Паша Техник был арестован в 2009 году по обвинению в хранении и распространении наркотиков. Его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. После возвращения на свободу он снова собрал коллектив и продолжил заниматься музыкой. В 2018 году в интервью для YouTube-канала The Люди Техник рассказал о самом страшном, что он видел в тюрьме — «опускание» педофила сокамерниками. При этом сам рэпер заявил, что не имеет подобного опыта.

Кирилл Серебренников

Худрук московского театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников в тюрьме не сидел, но около двух лет пробыл в заключении под домашним арестом (позднее — он находился под подпиской о невыезде), само следствие продолжалось с 2017-го по 2020 год. Мещанский суд Москвы признал режиссера виновным в деле о хищении 129 млн рублей, выделенных из госбюджета на театральный проект «Платформа». Согласно суду, он был руководителем преступной группы, похитившей государственные деньги. В этом июне Серебренникова приговорили к условному сроку. Также суд назначил ему штраф в размере 800 тыс. рублей и удовлетворил гражданский иск Минкультуры к фигурантам дела о взыскании 129 миллионов.

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