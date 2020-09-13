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Обворовавшая Наташу Королеву девушка оказалась беременной от Тарзана 

WMJ.ru и ещё 4 1 час назад
Обворовавшая Королеву девушка беременна от Тарзана
Фото: WMJ.ru
СМИ сообщают, что девушка, которая обокрала Наташу Королеву, беременна от ее супруга.
10 сентября стало известно, что дом Наташи Королевой обокрали гостьи ее супруга Тарзана. Девушки украли драгоценности и деньги на сумму 5.2 млн руб. В СМИ сообщили, что певица обратилась в полицию. Новость всколыхнула общественность и в Сети стали обсуждать измены Тарзана. Однако после этого Наташа Королева дала понять, что простила супруга, но подтверждение или опровержение этим слухам она не предоставила.
В Telegram-канале Mash появилась информация, что одна из преступниц оказалась беременной от Тарзана. Ею стала 23-летнюю девушка по имени Анастасия. По сообщению СМИ, Королева уже обратилась к адвокату Вадиму Лялину. Однако сама исполнительница по-прежнему не дает никаких комментариев.
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Звёзды , Другое , Наташа Королева
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