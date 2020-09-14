Интимная переписка Тарзана была опубликована в Сети

В распоряжении СМИ оказалась интимная переписка якобы между Тарзаном и его любовницей. На опубликованных кадрах видно, что девушка обращается к собеседнику, называя его "мой хороший".

В распоряжении СМИ оказалось доказательство неверности Сергея Глушко своей знаменитой супруге. На опубликованных в прессе кадрах запечатлена переписка якобы между стриптизером и его любовницей.

На скриншотах видно, что переписка "возлюбленных" началась еще в начале августа. Тарзан посылал девушке трогательные сообщения с просьбой встретиться. Как передает издание, Супруг Наташи Королевой поделился с любовницей интимной просьбой, сопроводив сообщение "недвусмысленными смайлами в виде сердечек и поцелуев". Об этом пишет StarHit.

— …я бы мог завтра заехать в гости Не брейся…там (авторский стиль сохранен — прим. ред.), — говорится в сообщении, опубликованном изданием.

Кроме того, на кадрах видно, что девушка отвечает на сообщения, называя собеседника "мой хороший". При этом абонент подписан в телефоне молодой особы как "Сергей Глушко".