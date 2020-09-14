Ирина Шейк снялась обнаженной с рыбой в руках 

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии. Кадр появился на странице фотографа Мерта Аласа (Mert Alas), в Instagram.

На черно-белом снимке 34-летняя знаменитость позирует спиной к автору съемки с меч-рыбой в руках. Модель запечатлена обнаженной, ее волосы распущены, а на голову надета маска для плавания.

@mertalas

Подписчики восхитились внешним видом Шейк в комментариях под опубликованным фото.