Ирина Шейк снялась обнаженной с рыбой в руках 

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии. Кадр появился на странице фотографа Мерта Аласа (Mert Alas), в Instagram.
На черно-белом снимке 34-летняя знаменитость позирует спиной к автору съемки с меч-рыбой в руках. Модель запечатлена обнаженной, ее волосы распущены, а на голову надета маска для плавания.
@mertalas
Фотограф Алас также сотрудничал с топ-моделью Натальей Водяновой, певцом Лиамом Пейном, манекенщицей Беллой Хадид и актрисой Лили Коллинз.
Подписчики восхитились внешним видом Шейк в комментариях под опубликованным фото.
«Просто любовь», «Выглядит прекрасно», «Какая шикарная», «Божественная!», «Ирина — легенда», «Обнаженные фото — это лучшее», — писали фанаты.