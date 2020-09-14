Модель популярного бренда снялась топлес

Модель популярного бренда одежды Fashion Nova Паулин Танто (Pauline Tantot) сфотографировалась в откровенном образе и порадовала поклонников. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

Французская знаменитость попозировала спиной к фотографу в белых трусах рядом со статуей в виде ягодиц. На втором размещенном кадре манекенщицу стоит в том же месте и прикрывает обнаженную грудь рукой. «2 задницы лучше, чем одна», — подписала она публикацию.

@popstantot

Подписчики Танто восхитились ее внешним видом в комментариях под опубликованным пост, которые набрал 389 тысяч лайков.