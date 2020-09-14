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Модель популярного бренда снялась топлес и порадовала фанатов 

Lenta.ru 52 минуты назад
Модель популярного бренда снялась топлес
Фото: @popstantot
Модель популярного бренда одежды Fashion Nova Паулин Танто (Pauline Tantot) сфотографировалась в откровенном образе и порадовала поклонников. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.
Французская знаменитость попозировала спиной к фотографу в белых трусах рядом со статуей в виде ягодиц. На втором размещенном кадре манекенщицу стоит в том же месте и прикрывает обнаженную грудь рукой. «2 задницы лучше, чем одна», — подписала она публикацию.
@popstantot
Подписчики Танто восхитились ее внешним видом в комментариях под опубликованным пост, которые набрал 389 тысяч лайков.

«Самая красивая девушка», «Ты идеальна», «Ты словно произведение искусства», «Обожаю тебя», «Красотка» — высказались поклонники.

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