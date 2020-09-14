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Андерсон поделилась снимком в с глубоким декольте 

Lenta.ru 56 минут назад
Андерсон поделилась снимком в с глубоким декольте
Фото: @pamelaanderson
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась снимком, на котором она запечатлена в откровенном наряде, и порадовала фанатов. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
53-летняя знаменитость снялась для соцсетей с распущенными волосами в трикотажном кардигане молочного цвета с глубоким декольте и розовых босоножках на каблуках. Андерсон попозировала, сидя на кровати и подперев голову рукой. «Жизнь полна чудес», — подписала она пост, который набрал 26 тысяч лайков.
@pamelaanderson
Поклонники согласились с высказыванием актрисы в комментариях под публикацией.

«Ты являешься подтверждением того, что это правда», «Так и есть!», «Не сомневаюсь в том, что в мою жизнь тебя принес бог. Это прекрасно», — писали они.

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