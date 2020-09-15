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Наташа Королева прокомментировала скандал с изменой, шантажом и ограблением 

Lenta.ru и ещё 20 2 часа назад
Певица Наташа Королева впервые прокомментировала скандал, связанный с попыткой шантажа, предположительной изменой и ограблением ее мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан. Слова артистки передает портал People Talk.
Королева заявила, что Тарзан находится вместе с ней на отдыхе в Турции.

«Всем этим делом занимаются правоохранительные органы. А то, что пишут наши все СМИ, то, что придумывают, я вообще не берусь комментировать, потому что я такого бреда еще не читала. Вся та информация, которая муссируется прессой, не является действительностью», — подчеркнула артистка.

Исполнительница также выложила видеозапись с пляжа в Instagram Stories, на которой предстала вместе с Тарзаном.
Ранее СМИ сообщили, что квартиру Королевой и Глушко обокрали две девушки, с которыми Тарзан проводил время, пока Королева отдыхала на южном курорте. Одна из них позже объявила, что беременна от Тарзана.
Представители Королевой затем сообщили, что в дом к артистам незаконно проникли мошенники с целью собрать на них компрометирующую информацию. Они призвали прессу не приобретать «видеоматериалы, собранные с нарушением закона».
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Звёзды , Видео , Другое , Наташа Королева , Сергей Глушко , МВД
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