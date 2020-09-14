Яковлева призналась, как перекроила лицо

Актриса Елена Яковлева во время разговора с журналистами раскрыла секрет своей молодости. По словам знаменитости, она прибегала к помощи пластического хирурга, который работал с Людмилой Гурченко

59-летняя Елена Яковлева дала интервью журналистам, в котором призналась, в чем состоит секрет ее молодости. По словам актрисы, она "освежает" лицо при помощи специальных "уколов красоты". Однако помимо таких косметических процедур знаменитость делала также нижнюю блефаропластику, чтобы избавиться от "грыж". Данный вид операции позволяет удалить так называемые "мешки" (избытков кожи) в области век, опущения век, а также морщин.

Кроме того, звезда сериала "Каменская" делала и более серьезные процедуры. По словам Елены Яковлевой, несколько лет назад она сделала круговую подтяжку лица. Выполнил операцию врач, который работал с Людмилой Гурченко в советские времена.

– Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. И в 41 год я сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего косметолога, который делал еще в советские времена Гурченко, – цитирует слова актрисы "Комсомольская правда".