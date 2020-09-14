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Российская певица переезжает в США к незнакомому жениху

Мира Маркина
3 часа назад
62-летняя Ольга Зарубина переезжает в США к незнакомому жениху. Об этом сообщает портал StarHit.
Исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" призналась журналистам, что познакомилась с избранником в Сети, но никогда не видела его вживую. Имя возлюбленного Зарубина не стал разглашать, подчеркнув лишь, что он "тоже артист" и трепетно к ней относится.
Для Зарубиной этот брак может стать четвертым, поэтому она подходит к нему с осторожностью:
«Во-первых, я должна буду иметь личное пространство. И второй критерий, наиболее важный для меня — доброта. Потому что злых людей я в своей жизни повидала много, мне хватило».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Зарубина нашла виновного в гибели Легкоступовой.
Звёзды,Ольга Зарубина,
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