Исполнительница хита "На теплоходе музыка играет" призналась журналистам, что познакомилась с избранником в Сети, но никогда не видела его вживую. Имя возлюбленного Зарубина не стал разглашать, подчеркнув лишь, что он "тоже артист" и трепетно к ней относится.