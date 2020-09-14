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Шейк запечатлелась в кружевном белье на фоне постели 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Шейк запечатлелась в кружевном белье на фоне постели
Фото: Teleprogramma.pro
Ирина Шейк в свои 34 года остается востребованной моделью, сохраняя статус лидера в фэшн-индустрии уже много лет. Что говорить — фигура звезды просто безупречна.
При этом увидеть ее фотографии можно не только в глянце или на экранах ТВ, но и в социальных сетях. Российская красавица активно ведет свой личный блог, публикуя в нем разнообразные селфи. В их числе нередко появляются и весьма откровенные. Таким был последний пост бывшей возлюбленной Брэдли Купера.
@irinashayk
Шейк запечатлелась в отражении зеркала в собственной спальне. Из одежды на ней оказался лишь черные лиф и трусики с белым кружевом. Фото звезда мировых подиумов сделала напротив кровати, постельное белье которой полностью совпало по цвету с ее интригующим нарядом.

«Вот это ракурс!» «Самая красивая модель на планете. ПЛАНЕТА», «Какая же вы идеальная», «Просто богиня», «Икона», — впечатлились увиденным ее почитатели.

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Звёзды , Брэдли Купер , Ирина Шейк
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