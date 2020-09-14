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«Престарелая профурсетка»: Айза снова показала эротику 

Popcake.tv и ещё 1 1 час назад
После того, как Айза Анохина «случайно» поделилась слишком откровенным снимком в своем Instagram, каждая новая фотография девушки, появившаяся в соцсети, должна пройти тест на эротичность. Например, совсем недавно, когда девушка выложила в сторис селфи, на котором она показывает язык, на нее обрушился шквал гневных комментариев.
Но это ничуть не остановило Айзу: девушка уже привыкла к нападкам в свою сторону, ведь в своем профиле она нередко выкладывает полуобнаженные снимки и фотографии в нижнем белье.
Несколько часов назад Айза поделилась видео, на котором она хвастается своим новым платьем.

«Престарелая профурсетка. Зато платье красивое. Это mo.moments. Если ещё помните, то это мой бренд одежды. Каждая модель сшита вручную»,

— кокетливо подписала публикацию девушка.
Но подписчики Айзы первым делом обратили внимание вовсе не на искусную работу швеи, которая сделала это платье, а на степень его прозрачности. Многие отметили, что после интимной публикации, которая недавно просочилась в Instagram Айзы, девушка могла бы вести себя чуть скромнее.
«У вас ***** видно»,
— прокомментировал фотографию кто-то из фолловеров.
Похоже, Айзе придется помучиться, прежде чем инцидент с ее голым снимком исчерпает себя и люди вокруг перестанут напоминать об этом при каждом удобном случае.
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Звёзды , Видео , Айза Анохина
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