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Обнародованы доказательства неверности Тарзана 

Елена Красовская 1 час назад
Ролик рассказывает о новом скандале с российским шоу-бизнесе. Брак певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, длится уже два десятка лет, однако недоброжелатели регулярно пытаются развести супругов. Но недавно появились доказательства того, что Тарзан действительно не хранит верность жене. Кто стал разлучницей и что говорят о ситуации сами участники истории, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что экс-солистка «Блестящих» рассказала о затяжных запоях.
Звёзды , Видео , Любовь , Наташа Королева , Сергей Глушко
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