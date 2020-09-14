Актриса Виктория Пьер-Мари, которая снималась со своей подругой Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ, рассказала, как сейчас чувствует себя звезда. Как отметила Виктория Пьер-Мари, сложнее всего сейчас приходится мужу подруги фигуристу Петру Чернышеву. Одно дело жить с успешной и знаменитой звездой, а совсем другое с человеком, который попал в беду.

«Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег — все это может выбить из колеи любого нормального здорового человека».

Отметим, что Петр Чернышев в конце 2019 и начале 2020 года принял участие сразу в девятнадцати ледовых шоу. Благодаря этому он заработал неплохие деньги, которые пустил на лечение жены, которая уже второй год борется с тяжелым заболеванием.