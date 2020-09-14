Пожилая жена Солнцева озвучила пять секс-правил 

Пожилая жена фрика Гогена Солнцева Екатерина Терешкович озвучила свои пять секс-правил, которые ей очень помогают по жизни. Как сказала женщина, благодаря им она всегда желанна.

«Целуйтесь чаще! Покупайте сексуальное белье не только для себя, но и для партнера. Смело инициируйте новый секс. Намекать на близость должен не только мужчина. Забудьте про брезгливость. Доказано: мужская сперма полезна для женского организма. Во время интима забудьте о всех переживаниях и проблемах».

Кстати, Екатерина Терешкович не так давно записалась на курсы сексуального этикета. Как отметил шоумен, теперь жена вытворяет такие вещи в постели, о которых ранее он мог только мечтать. По словам Солнцева, их сексуальная жизнь с Терешкович давно стала напоминать американские горки. Если жена пьет, то интима не случается неделями. Когда же она в добром здравии, то, как заметил фрик, они целыми днями не вылезают из постели.