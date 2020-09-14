Актриса Лия Волянская в эфире программы "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ раскрыла страшную правду о семейной жизни Анастасии Заворотнюк

По словам Волянской, второй муж звезды "Моей прекрасной няни" был настоящим тираном. Коллега Заворотнюк уверена, что Дмитрий Стрюков запрещал Анастасии работать, избивал ее и запирал дома:

«Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя».

Актриса Виктория Пьер-Мари , в свою очередь, заявила, что Заворотнюк оказалась наложницей в руках Стрюкова.

Будучи богатым человеком, он считал, что Анастасия — его собственность. Более того, когда в семье появился второй ребенок, и актриса наняла няню с Украины, Стрюков начал изменять Заворотнюк с ней. В конце концов, Анастасия выгнала женщину и вскоре развелась с мужем.