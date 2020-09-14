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«Человек прикован к кровати»: подруга Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы 

Мира Маркина 1 час назад
Актриса Виктория Пьер-Мари в эфире программы "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ рассказала о самочувствии Анастасии Заворотнюк.
По словам подруги звезды, сложнее всего сейчас приходится супругу Заворотнюк Петру Чернышеву:

«Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег — все это может выбить из колеи любого нормального здорового человека».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Анастасия Заворотнюк вышла на связь в Instagram.
Звёзды , Видео , Виктория Пьер-мари , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , НТВ
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