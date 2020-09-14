«Жалкие рыбы-прилипалы пусть мимо плывут»

Телеведущая Алена Водонаева отвечала на вопросы поклонников и затронула тему отношений с мужчинами. Сама Алена дважды была замужем и оба раза была инициатором развода со своими супругами.
Водонаева призвала женщин не боятся развода, даже если в браке есть дети, так как часто расставание супругов может пойти только на пользу.
«Развод не смерть. У тебя есть ребенок, приди в себя прямо сейчас. Ему нужна здоровая самодостаточная мать. Ноги в руки — и вперед по тропе новой жизни. Не сиди, не ной, сопли на кулак не наматывай. Займись собой, общайся с мужчинами», — дала совет одной из поклонниц Алена.
Также Водонаева высказала свое мнение по поводу мужчин, у которых нет собственной недвижимости. Алена отказывается строить серьезные отношения с мужчинами без жилья.
«Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди ее на свою территорию. И сыновей своих воспитывайте так, чтобы они знали, что такое ответственность. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», — резко высказалась Водонаева.