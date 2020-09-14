Британская модель Деми Роуз располагает почти 15 миллионами подписчиков в Instagram не просто так — внешность девушки восхищает многих пользователей Сети. Брюнетку с ангельским лицом и слишком выдающимися формами, действительно, сложно не заметить.

Как выяснил "Рамблер", миниатюрная модель с британо-колумбийскими корнями (ее рост всего 157 см) обрела первую популярность в Англии из-за сходства с всемирно известной певицей Селеной Гомес, но потом переехала в США и стала участницей реалити-шоу Taz’s Models, в котором красивые девушки жили в одном доме в Майами: они занимались спортом, ухаживали за собой и позировали камерам.

С тех пор Деми не раз появлялась на обложках популярных британских журналов, а Zoo Magazine удостоил ее звания «Самая сексуальная девушка планеты» в 2014 году.

При этом пышнотелая девушка явно очень любит бикини. Но поклонники Деми считают, что все ее купальники сильно малы ей по размеру, и едва ли могут прикрыть ее аппетитные формы. Многие пишут, что "Деми носит бикини, которых нет". Но красотка не останавливается, и с каждым фото, кажется, ее купальники становятся все более экстремальными. Зато количество поклонников в Сети только растет.