Фандера позировала топлес в Сочи

— Может, сходим вместе поужинать в субботу? — Я в субботу замуж выхожу — Тогда в пятницу?! Не все женщины опаздывают на свидание. Некоторые вообще не приходят (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru),