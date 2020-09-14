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Оксана Фандера позировала топлес в Сочи 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фандера позировала топлес в Сочи
Фото: @veriga10
Поклонники в восторге от фигуры артистки.
Сегодня 52-летняя звезда картины «Красный жемчуг любви» Оксана Фандера наслаждается отдыхом на территории Сочи в гордом одиночестве. Об этом поклонники узнали благодаря «Инстаграму», где кинодива выкладывает солнечные кадры на фоне местных пейзажей.
Для одного из них артистка вышла на балкон отеля на берегу моря и сняла верх полосатого купальника, встав к камере в профиль и демонстрируя изящные изгибы стройной фигуры.

— Может, сходим вместе поужинать в субботу? — Я в субботу замуж выхожу — Тогда в пятницу?! Не все женщины опаздывают на свидание. Некоторые вообще не приходят (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— подписала пост актриса.
@veriga10
В комментариях многочисленные поклонники осыпали знаменитость комплиментами, многие считают, что супруга Филиппа Янковского своей неувядающей красотой заставляет завидовать 25-летних барышень. «Богиня», — лаконично отозвалась о кадре звезда сериала «Екатерина» Марина Александрова.
Оценила публикацию и ведущая Маша Малиновская. Отметим, что в последнее время Фандера выходит в свет с седыми волосами, которые ничуть не портят ее образ, напротив, придавая ему больше шарма и загадочности.
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Звёзды , Филипп Янковский , Марина Александрова , Оксана Фандера , Маша Малиновская
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