Ирина Шейк поучаствовала в пикантной фотосессии. Кадр с обнаженной супермоделью появился на странице фотографа Мерта Аласа в Instagram.

На черно-белом фото Шейк позирует спиной к Аласу с меч-рыбой в руках. Волосы модели распущенны, а на голову одета маска для плавания.

@mertalas

Подписчики не оставили провокационный кадр без внимания: