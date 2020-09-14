Ирина Шейк поучаствовала в пикантной фотосессии. Кадр с обнаженной супермоделью появился на странице фотографа Мерта Аласа в Instagram.
На черно-белом фото Шейк позирует спиной к Аласу с меч-рыбой в руках. Волосы модели распущенны, а на голову одета маска для плавания.
@mertalas
Подписчики не оставили провокационный кадр без внимания:
«Просто любовь», «Выглядит прекрасно», «Какая шикарная», «Божественная!», «Ирина — легенда», «Обнаженные фото — это лучшее».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Шейк обругали за слишком короткие шорты.