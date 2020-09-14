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«Если живешь в бедности, сложно избежать комплексов» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Если живешь в бедности, сложно избежать комплексов»
Фото: Teleprogramma.pro
В интервью журналу Cosmopolitan Вера Брежнева рассказала, что давно себя полюбила. Однако было время, когда комплексы омрачали жизнь девушки. Причиной этому было бедное детство: вся семья Брежневой работала на заводе, и Вера не хотела идти той же дорогой.

«Я долго чувствовала себя некрасивой, к тому же росла в определенных условиях. Не было возможности самовыражаться через одежду, что помогает подросткам. Если живешь в бедности, сложно избежать комплексов», — откровенно рассказывает певица о тяжелом периоде жизни.

Сейчас Вера Брежнева — пример для подражания. Из девочки в одежде не по размеру она выросла в статную женщину. Однако певица уверена: красивой может быть каждая, ведь главное не то, что ты носишь, а то, как себя ведешь. По мнению Брежневой, хороший результат невозможен без постоянной работы над собой:
«Над телом надо работать. Над характером тоже», — делает вывод экс-солистка группы «ВИА Гра».
Несмотря на славу, певица все эти годы остается самой собой. Для нее это и есть ключ к успеху у противоположного пола:

«Думаю, секрет моей привлекательности лишь в том, что я веду себя естественно», — пояснила Брежнева, признавшись, что в более юные годы она считала себя некрасивой.

Не менее важно — умение посмеяться над собственными ошибками. Наигранность не поможет понравиться другим, считает знаменитость. Учитывая успешность Брежневой, ей стоит в этом доверять.
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