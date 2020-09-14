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Дочь Заворотнюк ответила на сообщения об избиении артистки 

WMJ.ru 1 час назад
Дочь Заворотнюк ответила на слухи об избиении мамы
Фото: WMJ.ru
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ответила на слухи о том, что в предыдущем браке артистка подвергалась побоям.
Гостья программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ Лия Волянская утверждала, что Заворотнюк подвергалась избиениями со стороны бывшего мужа Дмитрия Стрюкова.
В своих словах Волянская не сомневалась. «Настя человек закрытый. Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько ей пришлось пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя!» — негодовала она. Также в программе были высказаны подозрения в том, что Стрюков мог изменять Заворотнюк с няней их детей. Дочь актрисы Анна в ответ на выход этого шоу констатировала, что с ней передачу не согласовывали.

Ничего не согласовывают, пишут и снимают полный бред,

— цитирует Анну издание «7 дней».
Напомним, в 2019 году в СМИ впервые стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластомы) у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Семья не спешила раскрывать диагноз и до сих пор не назвала его, однако этой весной диагноз был подтвержден медиками во время совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Владимир Путин , журнал "7 Дней" , НТВ
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