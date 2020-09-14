Дочь Заворотнюк ответила на слухи об избиении мамы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ответила на слухи о том, что в предыдущем браке артистка подвергалась побоям.

Гостья программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ Лия Волянская утверждала, что Заворотнюк подвергалась избиениями со стороны бывшего мужа Дмитрия Стрюкова.

В своих словах Волянская не сомневалась. «Настя человек закрытый. Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько ей пришлось пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя!» — негодовала она. Также в программе были высказаны подозрения в том, что Стрюков мог изменять Заворотнюк с няней их детей. Дочь актрисы Анна в ответ на выход этого шоу констатировала, что с ней передачу не согласовывали.

Ничего не согласовывают, пишут и снимают полный бред,

— цитирует Анну издание «7 дней».