Дочь Заворотнюк ответила на слухи об избиении мамы

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна ответила на слухи о том, что в предыдущем браке артистка подвергалась побоям.
Гостья программы «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ Лия Волянская утверждала, что Заворотнюк подвергалась избиениями со стороны бывшего мужа Дмитрия Стрюкова.
В своих словах Волянская не сомневалась. «Настя человек закрытый. Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько ей пришлось пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя!» — негодовала она. Также в программе были высказаны подозрения в том, что Стрюков мог изменять Заворотнюк с няней их детей. Дочь актрисы Анна в ответ на выход этого шоу констатировала, что с ней передачу не согласовывали.
Ничего не согласовывают, пишут и снимают полный бред,
— цитирует Анну издание «7 дней».
Напомним, в 2019 году в СМИ впервые стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластомы) у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Семья не спешила раскрывать диагноз и до сих пор не назвала его, однако этой весной диагноз был подтвержден медиками во время совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий.