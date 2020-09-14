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Дочь Заворотнюк ответила на сообщения об избиении матери 

Мира Маркина 1 час назад
Дочь Заворотнюк ответила на сообщения об избиении матери
Фото: @anna_zavorotnyuk
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала информацию о том, что во втором браке известная актриса подвергалась побоям со стороны мужа.
На днях в эфире программы "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ Лия Волянская утверждала, что Заворотнюк избивал бывший муж Дмитрий Стрюков:

«Настя человек закрытый. Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько ей пришлось пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя!».

После выхода выпуска на экраны Анна заявила, что с ней информацию не согласовывали:

"Ничего не согласовывают, пишут и снимают полный бред",

— цитирует девушку издание "7 дней".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Анастасия Заворотнюк вышла на связь в Instagram.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , журнал "7 Дней" , НТВ
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