Дочь Заворотнюк ответила на сообщения об избиении матери 

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала информацию о том, что во втором браке известная актриса подвергалась побоям со стороны мужа.
На днях в эфире программы "Основано на реальных событиях" на телеканале НТВ Лия Волянская утверждала, что Заворотнюк избивал бывший муж Дмитрий Стрюков:
«Настя человек закрытый. Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько ей пришлось пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя!».
После выхода выпуска на экраны Анна заявила, что с ней информацию не согласовывали:
"Ничего не согласовывают, пишут и снимают полный бред",
— цитирует девушку издание "7 дней".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Анастасия Заворотнюк вышла на связь в Instagram.