Чем сейчас занимается Данил Плужников из «Голоса»

В 2016 году Данил Плужников стал победителем музыкального шоу «Голос». Его наставником в проекте был Дима Билан . «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь мальчика.

Фото: Кадр из ТВ-шоу «Голос» Кадр из ТВ-шоу «Голос»

Данил родился в Адлеровском районе Сочи в 2002 году. Когда ему исполнилось 10 месяцев, мама заметила, что сын перестал расти и набирать вес. Врачи сообщили, что у мальчика сложное заболевание костей «Спондилоэпифазарная дисплазия верхних и нижних конечностей». Сейчас рост Плужникова составляет 98 сантиметров, и это не мешает ему заниматься творчеством и благотворительностью.

В четыре года его родители обратили внимание, что Дане нравится петь, и тогда было решено развивать талант мальчика. В 2017 году Плужников окончил девять классов средней школы и семь классов музыкальной по классу «синтезатор» и «эстрадное пение». И теперь он учится в Музыкальном училище при академии им. Гнесиных в Москве.

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