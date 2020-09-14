Чем сейчас занимается Данил Плужников из «Голоса»

В 2016 году Данил Плужников
стал победителем музыкального шоу «Голос». Его наставником в проекте был Дима Билан
. «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь мальчика.
Фото: Кадр из ТВ-шоу «Голос»Кадр из ТВ-шоу «Голос»
Данил родился в Адлеровском районе Сочи в 2002 году. Когда ему исполнилось 10 месяцев, мама заметила, что сын перестал расти и набирать вес. Врачи сообщили, что у мальчика сложное заболевание костей «Спондилоэпифазарная дисплазия верхних и нижних конечностей». Сейчас рост Плужникова составляет 98 сантиметров, и это не мешает ему заниматься творчеством и благотворительностью.
В четыре года его родители обратили внимание, что Дане нравится петь, и тогда было решено развивать талант мальчика. В 2017 году Плужников окончил девять классов средней школы и семь классов музыкальной по классу «синтезатор» и «эстрадное пение». И теперь он учится в Музыкальном училище при академии им. Гнесиных в Москве.
После участия в шоу «Голос» Данил стал много гастролировать и выступать на различных мероприятиях и фестивалях. А в конце прошлого года он выпустил клип на свою первую авторскую песню «Пилигрим». В нем снялись артисты Дима Билан и Зара. Сейчас Данил продолжает выступать, однако теперь совместно с друзьями. Всеми организационными вопросами занимается его мама Ирина.