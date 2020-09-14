Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Из Instagram пропал пост Заворотнюк 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Из Instagram пропал пост Заворотнюк
Фото: ИД "Собеседник"
14 сентября озарила радостная новость — после полугодового молчания в личном Instagram Анастасии Заворотнюк появился пост, где актриса поделилась рисунками дочки Милы, которые та подарила родителям по случаю 12-летия свадьбы Заворотнюк и Петра Чернышева. Девочка нарисовала несколько рисунков и собрала красивый букет полевых цветов. Однако уже через несколько часов пост исчез.
Возможно, это связано со вторым информационным поводом, который спровоцировали журналисты НТВ, выпустившие передачу о том, как складывалась жизнь Заворотнюк с прежним мужем. Так, в передаче «Секретные материалы» рассказывается, каким тираном был второй супруг Анастасии и отец ее детей Дмитрий Стрюков. Он якобя не только в порыве ревности поднимал руку на супругу, но и запирал ее дома, а когда она после родов попала в реанимацию, вместо заботы был об Анастасии Стрюков был раздражен тем, что та заставила его волноваться.
Кроме того, журналисты также выяснили, что под занавес отношений Стрюков начал изменять Заворотнюк с няней, которая сидела с их детьми. Поразительно, что именно роль няни принесла Анастасии всенародную любовь и роман с исполнителем главной роли Сергеем Жигуновым. Эти отношения всколыхнули общественность, особенно учитывая факт наличия официальной жены у Сергея, к которой он вернулся после яркого, но непродолжительного романа с Заворотнюк.
Напомним, что Анастасия больше года борется с серьезнейшей и самой агрессивной формой онкологии — глиобластомой. За это время вокруг ее персоны ходили самые разные слухи — начиная от того, что родственники звезды якобы скрывают смерть народной любимицы, чтобы таким образом уйти от суда по долгам. Но, вероятнее всего, сложное и продолжительное лечение сильно изменило внешность актрисы, и родные просто тщательно оберегают ее от внимания СМИ.
Видео дня. Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
ИД «Собеседник»: последние новости
"Получил по морде желтыми тюльпанами": Королева разводится с Тарзаном? "Получил по морде желтыми тюльпанами": Королева разводится с Тарзаном? "Грудь вся вывалилась": 46-летнюю певицу Натали пристыдили за чересчур откровенный наряд "Грудь вся вывалилась": 46-летнюю певицу Натали пристыдили за чересчур откровенный наряд Отбила придворного композитора: Пугачева невзлюбила Королеву из-за Игоря Николаева Отбила придворного композитора: Пугачева невзлюбила Королеву из-за Игоря Николаева
Женский форум
Звёзды , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Темная сторона соблазна
Темная сторона соблазна
6 важнейших вопросов о лучших условиях для зачатия
6 важнейших вопросов о лучших условиях для зачатия
«Если живешь в бедности, сложно избежать комплексов»
«Если живешь в бедности, сложно избежать комплексов»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
03:12
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
Звёзды Дети
Женщина увидела синих человечков вместо детей
00:13
Женщина увидела синих человечков вместо детей
Дети
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
20:00
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
Еда Здоровье
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
20:00
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
Еда Здоровье
Методы избавления от похмелья, которые не работают
04:21
Методы избавления от похмелья, которые не работают
Здоровье
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение