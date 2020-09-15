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Варнава показала нового возлюбленного 

Вечерняя Москва и ещё 10 3 часа назад
Варнава показала нового возлюбленного
Фото: Вечерняя Москва
Новым избранником звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы оказался режиссер Александр Молочников. Именно с ним телеведущая появилась на красной дорожке «Кинотавра» в Сочи.
Варнава составила пару Молочникову на премьере его фильма «Скажи ей». По словам очевидцев, звезда комедийного шоу была очень счастливой.
Впервые слухи о новом возлюбленном Варнавы появились летом. Тогда звезда сама намекнула, что уже несвободна. Незадолго до этого Варнава рассталась с хореографом Константином Мякиньковым, передает «СтарХит».
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Звёзды , Другое , Александр Молочников , Екатерина Варнава , Константин Мякиньков , StarHit
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