«Я боюсь!»: Любовница Тарзана сделала заявление

Любовница Сергея Глушко Анастасия Шульженко записала видеообращение, в котором заявила, что боится за свою жизнь. По ее словам, Наташа Королева просто мстит ей, обвиняя в краже драгоценностей.

Анастасия напомнила, что в последние несколько дней в ее адрес от звездной пары поступают различного рода оскорбления и необоснованные обвинения. Она утверждает, что не сомневается в наличии полезных связей у Наташи и Сергея, которыми они могут воспользоваться и достигнуть своих целей.

Кроме того, девушка призналась, что действительно состояла с Тарзаном в интимных отношениях. Но при этом она намеренно не афишировала этот факт, так как Глушко является публичным человеком. Более того, она ничего не требовала от своего любовника.

«Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких!»,

— заявила Анастасия, вытирая слезы.