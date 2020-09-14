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Разлучница Тарзана и Королевой заявила, то боится за свою жизнь 

Анастасия Иванова 45 минут назад
«Я боюсь!»: Любовница Тарзана сделала заявление
Фото: globallookpress.com
Любовница Сергея Глушко Анастасия Шульженко записала видеообращение, в котором заявила, что боится за свою жизнь. По ее словам, Наташа Королева просто мстит ей, обвиняя в краже драгоценностей.
Анастасия напомнила, что в последние несколько дней в ее адрес от звездной пары поступают различного рода оскорбления и необоснованные обвинения. Она утверждает, что не сомневается в наличии полезных связей у Наташи и Сергея, которыми они могут воспользоваться и достигнуть своих целей.
Кроме того, девушка призналась, что действительно состояла с Тарзаном в интимных отношениях. Но при этом она намеренно не афишировала этот факт, так как Глушко является публичным человеком. Более того, она ничего не требовала от своего любовника.

«Я боюсь за свою жизнь и за жизнь своих близких!»,

— заявила Анастасия, вытирая слезы.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Миро высмеяла Королеву, простившую Тарзану измену.
Звёзды , Наташа Королева , Сергей Глушко
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