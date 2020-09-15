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Будто пчелы покусали: как изменилась внешность Татьяны Догилевой 

Я Покупаю 1 час назад
Татьяну Догилеву не узнали поклонники
Фото: Yapokupayu.ru
Российская актриса Татьяна Догилева в последние несколько лет нечасто появляется на публике. Некоторые поклонники считали, что актриса уже мало снимается, поэтому редко выходит в свет. Однако часть аудитории считает, что артистка не выходит в свет из-за изменений во внешности.
Поклонники заметили, что Догилева набрала лишний вес. К тому же, считают фолловеры, Татьяна начала использовать филлеры для лица, чтобы избавиться от морщин, из-за чего у некоторых складывается ощущение, что артистку «покусал рой пчел».
Впрочем, сама Догилева предпочитает не комментировать собственные изменения во внешности. А поклонники считают, что сейчас не узнали бы изменившуюся актрису.
Yapokupayu.ru
Впрочем, аудитория актрисы думает, что для 63-летнего возраста Догилева выглядит отлично, в отличие от некоторых звезд российского шоу-бизнеса: ​Застывшие лица: звезды, которые переборщили с изменениями внешности.
К тому же некоторые стилисты отмечают, что Татьяна Догилева выглядит не очень из-за ее образов. Так, если бы артистка выбрала более трендовую одежду, то выглядела бы немного моложе. Впрочем, поклонники отмечают, что артистка смотрится куда лучше американской 51-летней звезды: ​Пузико, бочата, мешки под глазами: как выглядит Джей Ло в реальной жизни.
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