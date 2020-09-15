Ирина Шейк отомстит русскому рэперу за секс-фантазии

Недавно молодой репер Владимир Горяинов выпустил провокационный трек, в котором упомянул известную русскую модель Ирину Шейк . Девушка ответила на провокацию иском в суд.

Выступающий под псевдонимом Володя XXL Горяинов рассказал в Инстаграме, что супермодель подала на него в суд из-за готовящегося к релизу трека со словами: «Я делаю милкшейк на лицо Ирины Шейк». Под такой пошлой метафорой реперы уже давно имеют в виду семяизвержение.

Чуть позже блогер постарался исправиться, изменив текст на: «Я делаю милкшейк для самой Ирины Шейк». Правда, первая версия уже разлетелась в Сети. Поэтому Владимир вовсе отказался от идеи выпускать трек.

Ирина точно не оценила творчество молодого бунтаря и в переписке назвала его «дебилом».