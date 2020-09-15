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Ирина Шейк подала в суд на блогера из-за его пошлой песни 

Анастасия Иванова 59 минут назад
Ирина Шейк отомстит русскому рэперу за секс-фантазии
Фото: @irinashayk
Недавно молодой репер Владимир Горяинов выпустил провокационный трек, в котором упомянул известную русскую модель Ирину Шейк. Девушка ответила на провокацию иском в суд.
Выступающий под псевдонимом Володя XXL Горяинов рассказал в Инстаграме, что супермодель подала на него в суд из-за готовящегося к релизу трека со словами: «Я делаю милкшейк на лицо Ирины Шейк». Под такой пошлой метафорой реперы уже давно имеют в виду семяизвержение.
Чуть позже блогер постарался исправиться, изменив текст на: «Я делаю милкшейк для самой Ирины Шейк». Правда, первая версия уже разлетелась в Сети. Поэтому Владимир вовсе отказался от идеи выпускать трек.
Ирина точно не оценила творчество молодого бунтаря и в переписке назвала его «дебилом».
Ранее "Рамблер" показывалоткровенную фотосессию Ирины Шейк, в которой она показала свою фигуру.
Звёзды , Ирина Шейк
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