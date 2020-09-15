Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Елена Яколева делала пластическую операцию у врача Людмилы Гурченко 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Яковлева призналась, как перекроила лицо
Фото: @elenayakovleva_fan
Актриса Елена Яковлева раскрыла секрет своей вечной молодости. В разговоре с журналистами, она поделилась, что обращалась к хирургу Людмилы Гурченко. Об этом сообщает Комсомольская правда.
Актриса "освежает" лицо при помощи специальных "уколов красоты". Однако помимо косметических процедур знаменитость делала также нижнюю блефаропластику, чтобы избавиться от "грыж". Этот вид операции позволяет удалить растянувшуюся кожу в области век, опущения век, а также морщин.
Кроме того, звезда сериала "Каменская" делала и более серьезные процедуры. По словам Елены Яковлевой, несколько лет назад она сделала круговую подтяжку лица. Сейчас актрисе 59 лет.

"Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. И в 41 год сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего косметолога, который делал еще в советские времена Гурченко".

К счастью, больше одной операции врач делать отказался, так как "будет перебор".
Ранее "Рамблер" сообщал, почему Бернес не ездил в лифте с Гурченко.
Видео дня. Каким стал сын Высоцкой и Кончаловского
Женский форум
Звёзды , Людмила Гурченко , Елена Яковлева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан»
«Ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан»
Стало известно, как изменилась внешность Заворотнюк
Стало известно, как изменилась внешность Заворотнюк
Сеть возмутило откровенное фото Пугачевой в купальнике
Сеть возмутило откровенное фото Пугачевой в купальнике
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
03:55
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
Дом и сад
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
04:53
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
Дети Звёзды
Девушки показали, что делает с ними макияж
10:02
Девушки показали, что делает с ними макияж
Красота
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
03:12
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
Звёзды Дети
Женщина увидела синих человечков вместо детей
00:13
Женщина увидела синих человечков вместо детей
Дети
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
20:00
Кого маринованные огурцы могут отправить в больницу
Еда Здоровье
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
20:00
Что будет, если вместо сливочного масла есть спред
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение