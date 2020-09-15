Яковлева призналась, как перекроила лицо

Актриса Елена Яковлева раскрыла секрет своей вечной молодости. В разговоре с журналистами, она поделилась, что обращалась к хирургу Людмилы Гурченко . Об этом сообщает Комсомольская правда.

Актриса "освежает" лицо при помощи специальных "уколов красоты". Однако помимо косметических процедур знаменитость делала также нижнюю блефаропластику, чтобы избавиться от "грыж". Этот вид операции позволяет удалить растянувшуюся кожу в области век, опущения век, а также морщин.

Кроме того, звезда сериала "Каменская" делала и более серьезные процедуры. По словам Елены Яковлевой, несколько лет назад она сделала круговую подтяжку лица. Сейчас актрисе 59 лет.

"Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. И в 41 год сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего косметолога, который делал еще в советские времена Гурченко".

К счастью, больше одной операции врач делать отказался, так как "будет перебор".