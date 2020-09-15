В фанатском аккаунте певицы МакSим в Instagram появилось видео, на котором можно увидеть, как звезда забирает из школы свою старшую дочь Сашу.

Последние новости, которые были известны о певице, трудно было назвать радостными. Два развода и проблемы со здоровьем сказались на творчестве певицы, и она даже взяла творческий отпуск, чтобы прийти в себя. Сейчас девушка вернулась из Турции, где отдыхала вместе с наследницами.

На кадрах видео можно увидеть несколько мужчин, которые сопровождают звезду. Надо сказать, что МакSим сильно похудела за последнее время. Она скинула по меньшей мере десять килограммов.

Интересно, что из Instagram звезды по каким-то причинам пропали все фотографии. Певица их просто удалила. Возможно, она готовится к новому этапу своей жизни.