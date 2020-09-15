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Звезда «Уральских пельменей» написала книгу о мужчинах 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Бывшая звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова написала книгу «Не говори мужчинам "НЕТ!"».
В книге актриса рассказывает о взаимоотношениях с друзьями, наставниками и возлюбленными. В том числе, с мужчинами на властных позициях.

"Два раза я участвовала в избирательных кампаниях. Была кандидатом в депутаты Госдумы, потом в думу Екатеринбурга. Это общеизвестный факт. Поэтому в своей книге я развеиваю мифы о себе, максимально откровенно и драматично рассказываю о своих предвыборных приключениях и неожиданных выводах, а также о специфике «мужчин во власти» — особом явлении в нашем обществе".

Кажется, книга будет посвящена тому, какие замечательные нас окружают мужчины, судя по цитате от издательства.

«Мужчины, как пуговки, стягивают ткань пространства по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины», — открыла фрагмент из книги пресс-служба издательства АСТ nonfiction.

Ранее "Рамблер" рассказывал, состояла ли Михалкова в отношениях с коллегами по юмористическому шоу.
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