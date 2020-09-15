Бывшая звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова написала книгу «Не говори мужчинам "НЕТ!"».

В книге актриса рассказывает о взаимоотношениях с друзьями, наставниками и возлюбленными. В том числе, с мужчинами на властных позициях.

"Два раза я участвовала в избирательных кампаниях. Была кандидатом в депутаты Госдумы, потом в думу Екатеринбурга. Это общеизвестный факт. Поэтому в своей книге я развеиваю мифы о себе, максимально откровенно и драматично рассказываю о своих предвыборных приключениях и неожиданных выводах, а также о специфике «мужчин во власти» — особом явлении в нашем обществе".

Кажется, книга будет посвящена тому, какие замечательные нас окружают мужчины, судя по цитате от издательства.