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Наташа Королева прокомментировала скандал с изменой и ограблением 

Анастасия Иванова 1 час назад
Недавно Сеть взорвалась от новости об измене Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. В Интернете писали, что пока Наташа Королева находилась на отдыхе, незнакомки, гостившие у Глушко, вынесли из ее дома драгоценности на сумму пять миллионов рублей и несколько тысяч евро. Эксклюзивный комментарий предоставило издание PeopleTalk.
Королева заявила, что Тарзан находится вместе с ней на отдыхе в Турции и ни о какой измене речи и быть не может.

"Сейчас мы отдыхаем в Турции с Серегой. Всем этим делом занимаются правоохранительные органы. А то, что пишут наши СМИ, я даже не берусь комментировать, потому что я такого бреда еще не читала. Вся та информация, которая муссируется прессой, не является действительностью», — подчеркнула артистка".

Исполнительница также выложила в Instagram Stories видеозапись с пляжа, на которой предстала вместе с Тарзаном. Интересно, кому понадобился такой скандал вокруг пары Королевой и Тарзана.
Ранее "Рамблер" поделился мнениемскандального блогера Лены Миро, насчет ситуации в звездной семье.
Женский форум 9
Звёзды , Видео , Наташа Королева , Лена Миро , Сергей Глушко , МВД
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