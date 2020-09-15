Недавно Сеть взорвалась от новости об измене Сергея Глушко , известного под псевдонимом Тарзан. В Интернете писали, что пока Наташа Королева находилась на отдыхе, незнакомки, гостившие у Глушко, вынесли из ее дома драгоценности на сумму пять миллионов рублей и несколько тысяч евро. Эксклюзивный комментарий предоставило издание PeopleTalk.

Королева заявила, что Тарзан находится вместе с ней на отдыхе в Турции и ни о какой измене речи и быть не может.

"Сейчас мы отдыхаем в Турции с Серегой. Всем этим делом занимаются правоохранительные органы. А то, что пишут наши СМИ, я даже не берусь комментировать, потому что я такого бреда еще не читала. Вся та информация, которая муссируется прессой, не является действительностью», — подчеркнула артистка".

Исполнительница также выложила в Instagram Stories видеозапись с пляжа, на которой предстала вместе с Тарзаном. Интересно, кому понадобился такой скандал вокруг пары Королевой и Тарзана.