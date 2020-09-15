Солнцев объяснил переписку Тарзана с любовницей

По словам Солнцева, Королева понимает, что после карантина на ее концерт придут "три калеки". Звезды решили напомнить о себе таким экстравагантным способом, уверен шоумен. Он отметил, что история мало похожа на правду, ведь раз за разом всплывают различные подробности — скорее всего, чтобы подогреть внимание общественности.
"Уже и переписка всплыла. За ними что, спецслужбы восточно-европейского блока НАТО охотятся? Кому нужен этот седовласый Тарзан, ну как в это верить? Это больше похоже на спланированную историю", — высказался Солнцев в беседе с Nation News.
@tarzan___official
Ранее Наташа Королева заявила, что во время ее отъезда в августе из дома пропали украшения на сумму около пяти миллионов рублей и три тысячи евро наличными. В тот момент дома был Тарзан: он проводил время с двумя малознакомыми девушками. Затем в Сети появились слухи о том, что одна из его гостьей была беременна, и именно она украла драгоценности и деньги в порыве ревности и обиды. А совсем недавно были опубликованы скриншоты переписки стриптизера с "любовницей".