Варнава впервые показала нового возлюбленного 

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Звезда Comedy Woman появилась с новым спутником на красной дорожке «Кинотавра» в Сочи.

Новым избранником звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы оказался режиссер Александр Молочников . Пара появилась на премьере его фильма «Скажи ей». По словам очевидцев, звезда комедийного шоу была очень счастливой.