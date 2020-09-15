Варнава впервые показала нового возлюбленного 

Звезда Comedy Woman появилась с новым спутником на красной дорожке «Кинотавра» в Сочи.
Новым избранником звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы оказался режиссер Александр Молочников. Пара появилась на премьере его фильма «Скажи ей». По словам очевидцев, звезда комедийного шоу была очень счастливой.
Впервые слухи о новом возлюбленном Варнавы появились летом. Тогда звезда сама намекнула, что уже несвободна. Незадолго до этого Варнава рассталась с хореографом Константином Мякиньковым. Об этом сообщает «СтарХит».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Варнава станет ведущей нового шоу про одинокие сердца.