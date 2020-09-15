Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Варнава впервые показала нового возлюбленного 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Звезда Comedy Woman появилась с новым спутником на красной дорожке «Кинотавра» в Сочи.
Новым избранником звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы оказался режиссер Александр Молочников. Пара появилась на премьере его фильма «Скажи ей». По словам очевидцев, звезда комедийного шоу была очень счастливой.
Впервые слухи о новом возлюбленном Варнавы появились летом. Тогда звезда сама намекнула, что уже несвободна. Незадолго до этого Варнава рассталась с хореографом Константином Мякиньковым. Об этом сообщает «СтарХит».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Варнава станет ведущей нового шоу про одинокие сердца.
Звёзды , Видео , Александр Молочников , Екатерина Варнава , Константин Мякиньков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан»
«Ей на шею уселся седыми яйцами Тарзан»
«Каждой после 40 нужен молодой любовник»
«Каждой после 40 нужен молодой любовник»
Стало известно, как изменилась внешность Заворотнюк
Стало известно, как изменилась внешность Заворотнюк
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
00:57
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
Дом и сад Здоровье
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
10:00
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
Здоровье
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
03:55
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
Дом и сад
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
04:53
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
Дети Звёзды
Девушки показали, что делает с ними макияж
10:02
Девушки показали, что делает с ними макияж
Красота
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
03:12
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
Звёзды Дети
Женщина увидела синих человечков вместо детей
00:13
Женщина увидела синих человечков вместо детей
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение