Поклонники не понимают, что в последнее время происходит с Глюкозой. Артистка произошедшее никак не комментирует.

На днях многие звезды шоу-бизнеса были приглашены на празднование дня рождения Армана Давлетярова . Владелец музыкального канала отмечал собственный юбилей с большим размахом. В числе дорогих мужчине гостей оказалась Наталья Ионова

Женщина пришла одна, без мужа. Дама решила привлечь к себе внимание. Она надела вечернее платье с глубоким декольте и разрезом по ноге. Вырезы оказались очень большими. Пока звезда позировала, платье сидело относительно неплохо. Позже, во время активных танцев стало очевидно, что вещь неудобная. Ткань в области декольте постоянно съезжала в сторону, открывая прелести Натальи больше, чем того хотелось бы.

Впрочем, это был не единственный нюанс, который привлек внимание пользователей сети. Певица вела себя достаточно странно. Она активно танцевала, постоянно поправляя съезжающее декольте, а позже начала прижиматься к молодому человеку и засовывать ему пальцы в рот, имитируя фрикции.

Пользователи сети, увидевшие этот ролик, стали предполагать, что звезда перебрала со спиртными напитками, поскольку вела себя слишком развязно.

Блогер Божена Рынска в своем телеграм-канале рассказала, что на самом деле вечер был еще более интересным. По информации, имеющейся у журналистки, Глюкоза употребляла запрещенные препараты. В течение всего вечера она не просто танцевала с молодым человеком, запечатленным на видео. Парочка активно обнималась и целовалась.

По версии Божены, Наталья сама себе портит имидж подобными выходками.