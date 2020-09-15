"Продать сегодня, в кризис, за такую сумму жильё невозможно. Но разве женщины не стоят дороже денег?

Пара переезжает в дом друзей. Как продадут гнездо разврата с бывшей, купят новый.

Не знаю точно, есть ли в психиатрии такой диагноз, но поведение мадам Карпович напоминает мне сказку Пушкина о бабке, которой всё было мало. "