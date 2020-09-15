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Карпович хочет избавиться от дома Прилучного и Муцениеце 

Стелла Шмель 2 часа назад
Мирослава Карпович переехала в дом к Павлу Прилучному. Едва став хозяйкой в новом жилище, актриса задумала продать дом, где ее новый мужчина жил долгие годы со своей бывшей возлюбленной Агатой Муцениеце.
Блогер Лена Миро высказалась на эту тему в своем новом посте:

"Всё, что напоминает о бывшей, следует уничтожить. Вдруг Павел совершал разврат на этом диване, в этой комнате, под этой картиной? Необходимо срочно избавиться!",

— написала она, отметив, что по-человечески понимает Карпович.
Как отметила Миро, дом Прилучного до сих пор в залоге по ипотеке, так как стоил баснословных денег — 180 миллионов рублей.

"Продать сегодня, в кризис, за такую сумму жильё невозможно. Но разве женщины не стоят дороже денег?


Пара переезжает в дом друзей. Как продадут гнездо разврата с бывшей, купят новый.


Не знаю точно, есть ли в психиатрии такой диагноз, но поведение мадам Карпович напоминает мне сказку Пушкина о бабке, которой всё было мало. "

По мнению блогера, желание стать полноправной хозяйкой в новом доме — совершенно понятно, но у всего есть свои разумные пределы:

"Содрать. Перекрасить. Продать, не выдержав. Если это — не психиатрия, то что тогда?",

— задается вопросом блогер.
Ранее "Рамблер" писал, что звезда «Уральских пельменей» написала книгу о мужчинах.
Женский форум 4
Звёзды , Видео , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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