Снимок Стоун в блузке на голое тело появился в Сети

Всемирно известная актриса Шэрон Стоун снялась в фотосессии для зарубежного издания. Некоторые кадры звезда опубликовала в своем аккаунте Instagram. Форма, в которой находится Стоун в свои 62 года, восхитила поклонников ее творчества.

@sharonstone

"Эта женщина совершенна! Чем больше проходит дней, тем лучше она выглядит!",

— написал ей в комментарии изумленный подписчик.

"Шэрон — самая шикарная женщина на планете!",

— написал другой фанат.

@sharonstone

Снимок с откровенным декольте появился на обложке издания The Telegraph. На фото Стоун предстала в полупрозрачной удлиненной блузке, надетой на голое тело, и в облегающих высоких черных лаковых сапогах с каблуком-шпилькой.