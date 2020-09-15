Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Шэрон Стоун восхитила фанатов своей внешностью в 62 года 

Стелла Шмель 48 минут назад
Снимок Стоун в блузке на голое тело появился в Сети
Фото: @sharonstone
Всемирно известная актриса Шэрон Стоун снялась в фотосессии для зарубежного издания. Некоторые кадры звезда опубликовала в своем аккаунте Instagram. Форма, в которой находится Стоун в свои 62 года, восхитила поклонников ее творчества.
@sharonstone

"Эта женщина совершенна! Чем больше проходит дней, тем лучше она выглядит!",

— написал ей в комментарии изумленный подписчик.

"Шэрон — самая шикарная женщина на планете!",

— написал другой фанат.
@sharonstone
Снимок с откровенным декольте появился на обложке издания The Telegraph. На фото Стоун предстала в полупрозрачной удлиненной блузке, надетой на голое тело, и в облегающих высоких черных лаковых сапогах с каблуком-шпилькой.
Ранее "Рамблер" писал, что Елена Яколева делала пластическую операцию у врача Людмилы Гурченко.
Звёзды , Шэрон Стоун , Людмила Гурченко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стонет, как раненая волчица!»
«Стонет, как раненая волчица!»
Стало известно, что ждет Решетову после развода
Стало известно, что ждет Решетову после развода
«Человек прикован к кровати»
«Человек прикован к кровати»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
09:33
Как выглядели звезды, пока не попали в шоу-бизнес
Звёзды Красота
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
00:57
Почему лицо и руки нельзя вытирать одним полотенцем
Дом и сад Здоровье
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
10:00
Секреты мужского тела, удивляющие даже самих мужчин
Здоровье
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
03:55
Ошибки дачников, превращающие компост в отраву
Дом и сад
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
04:53
Дети звезд, не унаследовавшие внешность родителей
Дети Звёзды
Девушки показали, что делает с ними макияж
10:02
Девушки показали, что делает с ними макияж
Красота
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
03:12
Сын Высоцкой и Кончаловского стал красавцем
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение